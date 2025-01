Paura per Patti Smith, sviene durante il concerto. Poi torna sul palco a cantare (in sedia a rotelle) - Il video

Leggi su Open.online

è svenuta mentre teneva una San Paolo del Brasile. La cantante, attivista e poeta si è sentita male ieri sera, mentre recitava alcuni versi sulla crisi climatica a circa mezz’ora dall’inizio dello spettacolo: una commistione di poesia e musica accompagnata dal complesso berlinese Soundwalk Collective. Secondo quanto riporta la testata locale A Folha de Sao Paulo,lamentava da giorni forti mal di testa e si sentiva confusa anche prima di iniziare il. La cantante è stata soccorsa e dopo una decina di minuti si è ripresa.ta sulin, ha annunciato che secondo i medici che l’accompagnano sarebbe stato meglio non proseguire ilsi è scusata con il pubblico, che l’ha acclamata e consolata. Prima di congedarsi, ha cantato a cappella assieme agli spettatori Because the Night, una delle canzoni più famose del suo repertorio.