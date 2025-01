Agi.it - Meloni: "Dalla Procura atto voluto. Se i giudici vogliono governare si candidino"

AGI - "L'era, tutti sanno che le procure hanno la loro discrezionalità, come dimostrato dalle denunce fatte contro le istituzioni" e al fche in tante occasioni "si è deciso di non procedere. Io penso che a chiunque nei miei panni, di fronte a questa vicenda, cadrebbero un po' le braccia". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo all'evento "La Ripartenza, liberi di pensare" a Palazzo Castiglioni a Milano, commentando l'avviso di garanzia ricevuto per il caso Almasri. "Nel mese di gennaio ho f73 ore di volo, perché - ha osservato - sono consapevole che ogni ora volata sono porte aperte per le nostre imprese e più investimenti. La credibilità che cerco faticosamente di costruire ha portato un fondo norvegese a comprare 8 miliardi di euro sui titoli di Stato, ha portato a salvare Ita, lo scorso fine settimana ad un accordo con l'Arabia Saudita per dieci miliardi di euro", ha detto tra l'altro la premier.