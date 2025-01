Mathys Tel drops uscita il suggerimento tra i collegamenti United Man United e Chelsea

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:L’attaccante del Bayern MonacoTel ha alimentato la speculazione per un potenziale allontanamento dopo le sue azioni a seguito della vittoria per 3-1 del club sulla Slovan Bratislava nella UEFA Champions League.Il diciannovenne ha iniziato la partita e ha giocato 62 minuti prima di essere sostituito con Kingsley Coman.Telilcon il gesto post-partitaTuttavia, dopo che il fischio finale, Tel è stato visto da solo, interagendo con i fan del Bayern, firmando autografi e impegnarsi in quello che sembrava essere un momento d’addio, secondo Il giornalista Victor Catalina.Fabrizio Romano ha inoltre condiviso un video della scena, intensificando la speculazione che il giovane francese potesse essere in movimento prima della scadenza del trasferimento.