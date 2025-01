Nerdpool.it - Le traduzioni dei luoghi de Il Signore degli Anelli: dall’inglese all’italiano

Il mondo creato da J.R.R. Tolkien ne Ilè ricco diaffascinanti e misteriosi, ciascuno con un nome evocativo che ha subito una traduzione nella versione italiana. Di seguito, ecco un elenco dei principalidella Terra di Mezzo con la loro corrispondenza in italiano.Le terre e le regioni principaliMiddle-earth ? Terra di MezzoThe Shire ? La ConteaEriador ? Eriador (invariato)Rohan ? Rohan (invariato)Gondor ? Gondor (invariato)Mordor ? Mordor (invariato)Le città e le fortezzeHobbiton ? HobbivilleBree ? BreaEdoras ? Edoras (invariato)Minas Tirith ? Minas Tirith (invariato)Minas Morgul ? Minas Morgul (invariato)Isengard ? Isengard (invariato)Helm’s Deep ? Abisso di HelmOsgiliath ? Osgiliath (invariato)Barad-dûr ? Barad-dûr (invariato)Montagne e fiumiMisty Mountains ? Montagne NebbioseMount Doom ? Monte FatoAnduin ? Anduin (invariato)Bruinen (Loudwater) ? Bruinen (Acquaneve)Barrow-downs ? TumuliForeste enaturaliFangorn Forest ? Foresta di FangornLothlórien ? Lothlórien (invariato)Mirkwood ? Bosco AtroDead Marshes ? Paludi MorteOld Forest ? Vecchia ForestaAltriiconiciWeathertop (Amon Sûl) ? Collevento (Amon Sûl)The Grey Havens ? I Porti GrigiCirith Ungol ? Cirith Ungol (invariato)Elenco esteso delledeiBag End ? Casa BagginsBarrow-downs ? TumulilandeBrandywine River ? Brandivino (fiume)Bree-hill ? Colle BreaBuck Hill ? Colle BuckBuckland ? Terra di BuckCracks of Doom ? Voragine del FatoDead Marshes ? Paludi MorteDeeping Wall ? Mura FossatoDoors of Durin ? Porte di DurinDunharrow ? DunclivoEast Road ? Strada EstFord of Bruinen ? Guado del BruinenGap of Rohan ? Breccia di RohanGlittering Caves of Aglarond ? Caverne Scintillanti di AglarondGolden Hall ? Palazzo d’OroGreat River ? Grande FiumeGreen Dragon ? Drago VerdeGrey Havens ? Rifugi OscuriHelm’s Gate ? Cancello di HelmHigh Pass ? Alto PassoIsengard ? Isengard (invariato)Last Bridge ? Ultimo PonteLonely Mountain ? Montagna SolitariaMines of Moria ? Miniere di MoriaMisty Mountains ? Montagne NebbioseMount Doom ? Monte FatoOld Forest ? Vecchia ForestaPaths of the Dead ? Sentieri dei MortiPrancing Pony ? Puledro ImpennatoRivendell ? Gran BurroneTookland ? TuclandiaTrollshaws ? Boschi dei TrollWestfarthing ? Decumano OvestConsiderazioni sulleLa traduzione italiana ha cercato di mantenere il più possibile la musicalità e il significato dei nomi originali.