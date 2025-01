L’assurdo bagno di Carrie Madej per disintossicarsi dal vaccino Covid

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano una curiosa ricetta con diverse sostanze da usare mentre ci si fa il. Servirebbe perdal. L’autrice è una nostra vecchia conoscenza: l’osteopata, nota per aver diffuso fake news sui vaccini. Ne abbiamo trattato qui, qui e qui. Memorabile la sua tesi secondo cui i vaccini-19 conterrebbero «parassiti viventi nanotecnologici», smentita dai colleghi di Health back nel 2021.Per chi ha fretta:Vengono condivise ricette di sali daperdale da altre fantomatiche minacce, come Scie chimiche e Morgellons.Non esiste l’esigenza didai vaccini, né è plausibile porvi rimedio con dei sali da.I sali come quelli di Epsom e il Borace, danno luogo eventi avversi ben più probabili di quelli che i No vax attribuiscono ai vaccini.