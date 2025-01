Quifinanza.it - FED, tagli in pausa: “inflazione ancora elevata”. Oggi tocca alla BCE

Come ampiamente atteso, nessuna sorpresa dFED che tira il freno – dopo treconsecutivi – mantenendo invariato l’intervallo obiettivo per il tasso di interesse al 4,25%-4,5%.FED. arriva laGli indicatori recenti suggeriscono che “l’attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo sostenuto – si legge nello statement – Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato a un livello basso negli ultimi mesi e le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide. L’rimane piuttosto”.Il Federal Open Market Committee (FOMC) – il comitato che decide sulla politica monetaria – ritiene che i rischi per il raggiungimento dei suoi obiettivi di occupazione esiano “più o meno in equilibrio”. Le prospettive economiche sono “incerte” e il comitato è attento ai rischi per entrambe le parti del suo doppio mandato.