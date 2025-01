Juventusnews24.com - Arthur Juve, dopo il Santos piomba un club europeo sul centrocampista! Vogliono convincere così i bianconeri: la situazione

di RedazionentusNews24, unsulbrasiliano: tutti gli aggiornamenti sul possibile affaresta per lasciare il calciomercatoin questa sessione invernale eilanche il Girona sarebbe sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilspagnolo proverà acon una copertura salariale più elevata nella proposta di prestito.PAROLE – «Il Girona è entrato in gara per ingaggiareMelola proposta formale del. Ilspagnolo sta ora cercando di raggiungere un accordo per il, offrendo una copertura salariale più elevata allantus».Leggi suntusnews24.com