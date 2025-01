Ilrestodelcarlino.it - Un ’Ballerino’ per il meglio della musica

È un catalogo dal vivopiù originale nuovaitaliana, la lista delle nomination emerse dalla prima fase di ’CIAO Rassegna Lucio Dalla’, l’iniziativa voluta dalla Fondazione che prende il nome del grande cantautore bolognese scomparso nel 2012, istituzione nata per preservarne lo straordinario lascito artistico e, soprattutto, per divulgarlo verso le giovani generazioni. In attesa dell’appuntamento del 4 marzo, data dell’anniversariosua nascita, che si terrà all’Arena del Sole di Bologna, con la conduzione di Drusilla Foer, quando saliranno sul palco i talenti scelti dalla cinquine risultate dalla votazioni appena concluse, scopriamo chi sono i possibili finalisti, divisi, come ogni anno, in categorie e selezionati da una giuria di addetti ai lavori. Qualità, coerenza, riconoscibilità e capacità di innovare nell’ambitoleggera italiana sono i criteri di selezione adottati.