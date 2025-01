Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 29 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

29, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva einvernali in primo piano tra ghiaccio e neve. Tengono gli Europei di pattinaggio artistico con ildi gare in cui gli azzurri vorranno recitare dei ruoli rilevanti nel corso della competizione. Sarà poi il giorno della Night Race sulla Planai tra i pali stretti di Schladming e spera che Alex Vinatzer riesca a confermarsi dopo lo splendido secondo posto di Kitzbuehel.In primo piano la Champions League di volley e la Serie A1 di volley femminile con il turno infrasettimanale, mentre a Belgrado prende il via il circuito del World Tour indoor di atletica, con Dosso, Ceccarelli e Coiro tra gli osservati speciali.