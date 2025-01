Lanazione.it - Sindacato e Comune. E’ rottura sul contratto: "I lavoratori sono esclusi"

". E’trae amministrazione comunale suldecentrato integrativo 2024. E’ quanto emerge dalla lettera che la segretaria generale Fp Cgil Paola Freschi ha inviato al presidente della delegazione trattante e al segretario generale delcon cui si evidenzia come sia stato impossibile sottoscrivere ildecentrato integrativo visto che "nonostante le richieste ufficiali avanzate dalla Cgil il 17 luglio e 30 ottobre, ed informali da parte delle Rsu del, l’amministrazione ha ritardato la nomina della delegazione trattante al 6 dicembre seppur ad agosto fosse stato definito il fondo decentrato; solo dopo l’ennesima richiesta di Cgil, si e’ definita la data al 23 dicembre (17 giorni dopo la nomina della delegazione trattante di parte pubblica) per il primo incontro, giorno in cui come annunciato non potevano essere presenti tutti i componenti delle Rsu".