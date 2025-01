Ilgiorno.it - Sicurezza stradale. Progetto-concorso nelle scuole

Non mettersi al volante se si ha bevuto. È ormai un “mantra” che si cerca di ripetere sempre più spesso soprattutto per farlo entrare in testa alle giovani generazioni: è per questo che nasce ilscolastico dal titolo “Sulla strada giusta”, promossa dall’associazione “Sonia Tosi odv” per il quale il Comune di Codogno ha concesso il suo patrocinio. L’iniziativa intende promuovere, appunto, la cultura dellacon specifico riferimento alla prevenzione della mortalità. In provincia di Lodi, secondo i dati disponibili, nel 2023 sono stati sei i decessi in conseguenza di un sinistro, in diminuzione rispetto all’anno prima. Nello specifico, nel territorio Lodigiano, compreso la città di Lodi, sempre con dati riferibili al 2023, si sono verificati 446 incidenti con 636 persone rimaste ferite (405 sinistri, 9 morti e 623 feriti nel 2022).