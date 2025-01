Sport.quotidiano.net - Parla Fusco, in maglia azzurra per cinque anni: "Juve? Trasferta complicata, serve l’impresa"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Simone Cioni EMPOLI Domenica prossima l’Empoli affronterà lantus a Torino, campo dove ha fatto risultato solo in tre occasioni. La prima a novembre 1998 quando la squadra allenata da Sandreani strappò uno 0-0 alladi Zidane e Lippi. In difesa, al fianco di Baldini e Bianconi c’era Pietro, 172 presenze in azzurro dal 1997 al 2002., come giudica finora la stagione dell’Empoli? "L’Empoli sa bene quale è il suo campionato e che se si salva all’ultima giornata è sempre un ‘miracolo’. Anche se poi a me non piacere di ‘miracolo’, ma di bontà del lavoro della società e di un maestro come il presidente Corsi. Quindi direi positivo". Il pari con il Bologna è stato importante per riprendere il cammino. "È vero perché l’Empoli veniva da un periodo in cui mancavano i risultati, ma non le prestazioni.