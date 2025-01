Nessun passo indietro di Bassetti sul Paracetamolo

Leggi su Open.online

Un articolo de Il Gazzettino menziona le raccomandazioni fatte dal professor Matteoin una intervista dove parla di un uso più oculato delin vista del picco influenzale. Lo screenshot del titolo viene diffuso attraverso diverse condivisioni Facebook, finendo per essere interpretato come un “” del medico rispetto a quando in pandemia si raccomandava ai positivi «Tachipirina e vigile attesa». Vediamo perché si tratta di una interpretazione errata.Per chi ha fretta:Vengono usati i titoli degli articoli che riportano le raccomandazioni disull’uso deldurante il picco epidemico per sostenere che sia stato fatto unrispetto al periodo pandemico.In realtà basta ascoltare quel che il professore ha affermato per capire che non dice niente di diverso rispetto al periodo in cui si raccomandava Tachipirina e vigile attesa per la Covid-19 non grave.