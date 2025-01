La falsa notizia dei vaccini a mRNA che «soddisfano le condizioni per il ritiro»

Leggi su Open.online

Le clip costruite attorno a personaggi vicini al mondo No vax, che fanno affermazioni contro le vaccinazioni basate esclusivamente sul principio di autorità, abbondano su Facebook. Stavolta trattiamo le condivisioni delle affermazioni attribuite all’epidemiologo Nicolas Hülscher, secondo il quale tutte e tre leper ildeicontro la Covid-19 sarebbero state raggiunte.Per chi ha fretta:Secondo l’epdiemiologo Hülscher iCovidsoddisferebbero tre leche ne giustificherebbero il.Il medico è noto per aver diffuso precedenti affermazioni contro inon supportate scientificamente.Le trein realtà sono vecchie narrazioni No vax già smentite: contaminazioni pericolose di DNA; efficacia negativa e eccesso di morti.