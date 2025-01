Ilnapolista.it - Commisso in tribunale, creava account falsi per insultare e diffamare la Major Soccer League negli Usa

A partire dalla fine del 2017, un misteriosoTwitter (oggi X) anonimo chiamato GlobalFan ha iniziato ad attaccare la(Mls) e la USFederation (Ussf), paragonando i loro leader a figure criminali di fama mondiale. I post pubblicati da questo profilo accostavano Don Garber, commissario della Mls, e Sunil Gulati, allora presidente della Ussf, a personaggi come Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood condannato per stupro, e Bernie Madoff, il finanziere autore di una delle più grandi truffe della storia. L’identità del responsabile dietro questi tweet sarebbe potuta rimanere segreta per sempre, se non fosse emersa nel contesto di una lunga battaglia legale.Il presidentesotto inchiesta dal 2017 (Front Office Sports)Tutto ha avuto inizio nel settembre 2017, quando la USnegò il rinnovo della licenza di Division 2 alla North American(Nasl).