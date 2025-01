Sololaroma.it - Calciomercato, Marotta stuzzica la Roma: “Frattesi non è in vendita, Zalewski? Cerchiamo giovani”

Leggi su Sololaroma.it

Mancano pochi giorni alla fine delinvernale, poche ore a disposizione per permettere alle squadre di fare gli ultimi acquisti per provare a risanare le lacune di inizio stagione. Uno delle tratte più bollenti di questo gennaio è sicuramente quella trae Inter, che si sarebbero interessante più volte ai giocatori delle rispettive squadre. Da tempo ormai si parla dell’interesse dei giallorossi per Davideche, però, per ora non sembra intenzionato a lasciare Milano, nonostante il minutaggio non sia dei migliori. A chiarire questo aspetto, nel prepartita di Champions League tra Inter e Monaco, ci ha pensato il dirigente nerazzurro Beppe: “Come abbiamo già detto sia noi che lui, non è un giocatore in. C’è stato un rumors da parte dellache però non si è mai concretizzato.