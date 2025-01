Liberoquotidiano.it - "Vorrei fare di più". Il pianto disperato di Selena Gomez per Trump: le ridono dietro anche i conduttori | Video

Dolore sincero o strepitoso sceneggiata?, la superstar, attrice e cantante di 32 anni, ha condiviso un toccantesul suo profilo Instagram, in cui si è mostrata in lacrime per le politiche sull'immigrazione del presidente Usa Donald. Si parla di quelle che la sinistra nostrana definisce "deportazioni", in verità espulsioni, rimpatri (la traduzione infedele viene cavalcata dalla stampa progressista). Si parla delle foto degli irregolari in catene - pratica cavalcatada Joe Biden, anzi di espulsioni ne fece di più - rilanciate dalla Casa Bianca. Bene, ed ecco cheesprime il suo dolore per le famiglie messicane coinvolte nelle espulsioni. Disperata, in lacrima, afferma: "Mi dispiace,poterdi più". Ilè stato successivamente cancellato e accompagnato da un messaggio: "A quanto pare, non è accettabile mostrare empatia per le persone".