Rompipallone.it - Napoli, si complica per Garnacho e Adeyemi: pronto il piano C

Leggi su Rompipallone.it

Le pistesono in stand-by per la dirigenza del. Per questo motivo si studia unC. Di seguito riportato il nomeLa priorità della società delè quella di trovare un esterno d’attacco di alto livello, ma anche un difensore centrale. Per questo motivo è totalmente concentrata sul mercato con l’obiettivo di migliorare e rendere la rosa ancora più competitiva per poter puntare al sogno scudetto e al ritorno in Europa.Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna studia le possibili mosse che si verranno a creare in questi ultimi giorni di mercato.Mercatotra: le ultimePer migliorare l’attacco della squadra partenopea dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, la dirigenza dellavora su due principali obiettivi che sono Alejandrodel Manchester United e Karimdel Borussia Dortmund.