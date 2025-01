Mistermovie.it - Mister Movie | L’Adattamento Animato di Oh, the Places You’ll Go! del Dr. Seuss ha una Data di Uscita

Dopo il successo di Wicked, il regista Jon M. Chu si prepara a portare sul grande schermo un altro progetto ambizioso:di Oh, theGo! di Dr.. Warner Bros. Pictures Animation ha annunciato ufficialmente che il musicaldebutterà nelle sale il 17 marzo 2028, con una distribuzione prevista anche in formato IMAX.diOh, theGo! del Dr.Basato sull’ultimo libro pubblicato da Dr.nel 1990,racconterà la storia di un giovane avventuriero che affronta le sfide della vita in un universo immaginario e colorato. Jon M. Chu, conosciuto per la sua abilità nel combinare spettacolo visivo ed emozione, dirigerà il film insieme a Jill Culton, nota per Abominable e il suo lavoro come storyboard artist per Pixar e Disney.