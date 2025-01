Iodonna.it - Lenti Stellest di Essilor: Protezione e Comfort, Sempre! Non solo correggono la miopia ma, grazie alla loro tecnologia avanzata, ne rallentano anche la sua progressione. E ora, sono disponibili anche in versione da sole

Leggi su Iodonna.it

Vedere meglio e più a lungo. Questa la missione di, leader mondiale nelleoftalmiche, che propone una soluzione innovativa per la gestione della: leda vista e da, realizzate per i più piccoli.Inverno 2024/2025 guarda le foto Una miopidemiaLa, un difetto visivo che si sviluppa quando l’occhio cresce eccessivamente in lunghezza, è in aumento, specialmente tra i più giovani. I cambiamenti nel nostro stile di vita, come l’aumento del tempo passato davanti agli schermi e la riduzione delle attività all’aperto, influiscono sulla vista delle nuove generazioni.