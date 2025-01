Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A: ufficiali le squalifiche, loro due saltano Juve Empoli! La decisione dopo la 22ª giornata

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24A: Grassi e Pezzellaledei due calciatori della formazione toscanaIl, al termine della ventiduesima giornata diA, ha stabilito le sanzioni in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito lasu Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella, con i due centrocampisti che salteranno il match contro lantus, in programma domenica 2 febbraio alle ore 12:30.Squalifca per una giornata effettiva di gara per GRASSI Alberto () per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione) e PEZZELLA Giuseppe (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Leggi suntusnews24.com