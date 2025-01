Lanazione.it - Giornalista e politico. Addio a Giorgio Giannelli osservatore del mondo

Leggi su Lanazione.it

FORTE DEI MARMIColto, arguto e anche divisivo. Sempre attento alle dinamiche del quotidiano tanto da alimentare, anche ultranovantenne, una pagina facebook fatta di considerazioni in libertà. A 98 anni se n’è andato, scrittore edallo spirito libero e controcorrente. Originario di Forte dei Marmi abitava a Pozzi ed è statoparlamentare per 30 anni e direttore di numerose testate, tra cui “Versilia Oggi”; ha collaborato con figure come Sandro Pertini e Pietro Nenni. È stato il primoitaliano a denunciare il fallimento della campagna antipoliomielite; in Versilia, il suo impegno è stato fortissimo, nella cultura con la creazione del Circolo culturale Il Magazzino, nella difesa per il mantenimento delle tradizioni, come la creazione del Palio dei Bagni e, e nel sostegno a progetti come la strada per Sant’Anna di Stazzema e il riconoscimento della Medaglia d’Oro al valore militare per il paese martire.