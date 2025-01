Ilgiorno.it - Como, a Casa Ozanam tre sposti per il servizio civile universale

, 28 gennaio 2025 –, che da oltre 90 anni accoglie persone senza dimora o con difficoltà economiche, aderisce al bando delattraverso la rete nazionale Cesc Project, mettendo a disposizione tre posti. Ilè un'opportunità per i giovani italiani, tra i 18 e i 28 anni, di dedicare un anno della propria vita a progetti di volontariato sociale con l’obiettivo di raggiungere una significativa crescita individuale e professionale e contribuire al bene comune. Nello specifico,con il progetto “Tu si che vali” cerca tre candidati che vogliano misurarsi in una realtà che offre la possibilità di sviluppare empatia, capacità di gestione dei conflitti, ascolto attivo e abilità pratiche legate all’organizzazione sociale. Le attività per le quali è garantito un contributo mensile di 507 euro per 25 ore settimanali per 12 mesi, possono includere: accoglienza e supporto quotidiano alle persone ospitate nella struttura, attività di sensibilizzazione e promozione della condizione dei senza fissa dimora, attività di socializzazione e ludico-ricreative.