Oasport.it - Chi è Simon Talacci: un nome nuovo per l’Italia qualificato in gigante a Schladming

si èalla seconda manche deldi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena in notturna sulla mitica pista Planai. L’azzurro si è distinto sul pendio austriaco, che da tradizione ospita uno dei classici appuntamenti di gennaio sotto la luce artificiale, ed è riuscito a rientrare tra i migliori 30, meritandosi così il diritto di presentarsi al cancelletto di partenza per il secondo atto tra le porte larghe (ore 20.45).Il fresco 24enne (ha spento le candeline lo scorso 3 gennaio) è undel panorama tricolore e al decimo tentativo è riuscito a superare il taglio: aveva esordito il 6 gennaio 2024 ad Adelboden e aveva preso parte a nove giganti nel massimo circuito internazionale itinerante, mancando però l’ingresso nelle trenta posizioni che permettono di proseguire la propria avventura sulla neve (l’ultima volta lo scorso 12 gennaio, quando non portò a termine la prima manche ad Adelboden).