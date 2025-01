Quifinanza.it - Aste auto di lusso confiscate, lo Stato incassa 750mila euro: come partecipare nel 2025

Leggi su Quifinanza.it

Un ricavato dida impiegare nel sostegno agli abitanti dei territori alluvionati della Regione Emilia – Romanagna. Sono queste le cifre rese pubbliche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito ai risultati della vendita all’asta di 64didalloe rivendute nel corso del 2024. Un meccanismo nuovo, previsto dal decreto legge n.61 del 2023, che torna utile alle Casse statali e che fa gola a chi è intenzionato a portare a casa un’di superpagandola, potenzialmente, di meno. Ora, infatti, c’è attesa per la prossima asta del, con il bando che dovrebbe arrivare nel corso dei primi mesi dell’anno.Lediall’astaCosìstabilito dal suddetto decreto, loitaliano ha previsto un meccanismo di vendita all’asta per i beni dioggetto di confisca,appunto le