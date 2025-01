Formiche.net - Trump non è un isolazionista. Ecco perché secondo Del Monte

Il repubblicano William McKinley arrivò alla presidenza degli Stati Uniti nella fase culminante della competizione imperialista ed è interessante evidenziare come il suo protezionismo (del quale fu teorico e convinto assertore sia da governatore dell’Ohio, sia da membro della Camera dei Rappresentanti) non fosse volto a isolare il Paese, tutelandone esclusivamente il mercato interno, ma a fungere da “accrescitore” di potenza per gli Usa. Non a caso, sotto la presidenza McKinley, gli Stati Uniti sconfissero la Spagna nella guerra del 1898, annettendo Porto Rico, Guam e Hawaii e occupando Cuba e le Filippine.La guerra ispano-americana fu percepita come un punto di svolta rispetto alla tradizionale dottrina Monroe perseguita dagli Stati Uniti, che avevano allargato i propri interessi al Pacifico e che spinsero McKinley a farsi difensore del sistema “open door” in Cina (nota di Hay del 1899) rispetto ai tentativi di smembramento e occupazione territoriale delle potenze europee.