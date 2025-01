Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve LIVE: visite mediche in corso per il difensore portoghese – FOTO e VIDEO

di RedazionentusNews24, il racconto della prima giornata del, nuovo arrivato del club bianconero(dai nostri inviati al J Medical Mauro Munno e Tommaso Vottero) – Èil terzo colpo del calciomercatoin questa sessione invernale. Ilè atterrato all’aeroporto di Torino-Caselle intorno alle 20.30 di domenica 26 gennaio. Nella giornata odierna (lunedì 27 gennaio), passaggio al J Medical per le, prima di andare in sede per la firma del contratto. Il giocatore arriva dal Chelsea in prestito secco, senza alcuna opzione di riscatto per una cifra vicina ai 5 milioni di euro (ingaggio compreso).ntusnews24 seguela sua prima giornata in bianconero con.Ore 09.00 – Ilè arrivato al J Medical per sottoporsi alledi rito.