Nick Kyrgios? Dopo il trionfo di Jannik Sinner... che imbarazzo per l'australiano

Ildiagli Australian Open ha riempito di orgoglio l'Italia intera e conquistato il plauso degli appassionati di tennis di tutto il mondo. La vittoria del numero 1, che ha stracciato Alexander Zverev in tre set in una finale memorabile, è stata impressionante. Bene, ora provate a immaginare chi non ha proferito parolala vittoria? Bene,ovviamente, il controverso tennistache negli ultimi mesi ha sparato fango ad alzo zero contro il ragazzo di San Candido. Nessuno si aspettava delle congratulazioni. Semmai, l'ennesimo attacco gratuito. Invece, silenzio tombale. Muto. Anche perché, forse, l'affetto dimostrato dal pubblicogli ha fatto comprendere quanto fosse fuori strada., particolarmente attivo sui social e spesso al centro di discussioni accese, come detto non ha speso una parola su, un silenzio che ovviamente non è passato inosservato, soprattutto sui social.