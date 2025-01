Piperspettacoloitaliano.it - La Farfalla Impazzita quante puntate sono su Rai 1, il trailer della fiction con Elena Sofia Ricci

Laè la, tratta dall’autobiografia omonima di Giulia Spizzichino e Roberto Riccardi. Il film è diretto dal regista Kiko Rosati e interpretato da, Massimo Wertmüller, e Jürgen Heinrich.impersona Giulia Spizzichino, una giovane ebrea romana che ha vissuto le deportazioni e la strage delle Fosse Ardeatine durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1994, Giulia ha lottato per l’estradizione dall’Argentina di Erich Priebke, il criminale nazista responsabile dell’eccidio. Un’opera imperdibile per Rai 1, madi La.La, la durata del film di Rai 1Laesce mercoledì 29 gennaio 2025. Il film viene trasmesso in prima visione alle ore 21.40 su Rai 1.