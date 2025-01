Il tennis di febbraio | Zverev sceglie la terra rossa come Musetti il circuito WTA protagonista in Medio Oriente

Leggi su Sportface.it

Il primo mese di stagione e l’estate australiana sono ormai alle spalle per i circuiti ATP e WTA, che si apprestano ora a vivere un percorso lungo circa quattro mesi in vista del prossimo appuntamento Slam, ovvero il Roland Garros. La stagione sul rosso europeo è ancora ben lontana, così il mese dida sempre offre diversi spunti d’interesse “secondari” verso i due 1000 nordamericani di marzo, i tornei di Indian Wells e Miami.La maggior parte dei top players sfrutta le settimane successive agli Open d’Australia per un piccolo break,Jannik Sinner che dopo il forfait a Rotterdam giocherà un solo torneo a Doha, quest’anno diventato un ATP 500, nel prossimo mese e mezzo. Per molti altri, invece, questo è un periodo utile per provare a raccogliere punti importanti in ottica ranking.