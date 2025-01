Spazionapoli.it - Il Napoli prepara l’affondo: si lavorerà all’accordo nelle prossime ore!

Ilcontinua a lavorare sul mercato in entrata. Il club azzurro starebbe seguendo un noto profilo per rinforzare la squadra. Sono giorni molto intesi in casain chiave mercato. La stagione azzurra prosegue al meglio, ma intanto la società starebbe pensando di rinforzare il gruppo a disposizione di Antonio Conte. Quest’ultimo, a causa del mercato di gennaio è stato costretto a privarsi di Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha già debuttato con il PSG. Proprio in questa direzione, il club azzurro vorrebbe ingaggiare un noto sostituto.Previsti contatti trae United per GarnachoAlejandro Garnacho continua ad essere in uscita dal Manchester United. Con l’avvento di Amorim in panchina, il talento argentino non è più “intoccabile”. Non a caso, da diversi giorni, ilstarebbe trattando con gli inglesi proprio per l’acquisto del classe 2004.