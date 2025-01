Tarantinitime.it - Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria unico istituto del Sud coinvolto nel progetto nazionale “scuole riparative”

Tarantini Time Quotidianosecondario del Sud Italia selezionato da AGIA, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, per promuovere la mediazione e costruire fiducia nel clima scolastico.al via il 30 gennaio. IlDe-Galilei diè stato scelto per partecipare al: ascoltare il conflitto, costruire fiducia”. Questo importante percorso educativo mira a formare lenella gestione consapevole dei conflitti, perché siano sempre più e a tutti gli effetti luoghi di inclusione, dialogo e rispetto.Il, al via il 30 gennaio, è coordinato dalla Funzione Strumentale Professionalità Docenti, Prof.ssa Angela Falcone e dalla Referente CIC d’, Prof.ssa Giovanna Caforio e vede ilDeGalilei in collaborazione con la Cooperativa DIKE di Milano, la Fondazione Don Calabria di Verona e la Cooperativa CRISI di BariInfatti, con la guida delle formatrici Dott.