Quotidiano.net - Droga e benefici ‘furbi’ a Rebibbia: 32 misure cautelari. Il carcere romano sotto indagine

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 gennaio 2025 – I carabinieri,la direzione della Direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno condotto una maxisuldi, che ha portato all'emissione di 32. L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di un sistema illecito all'interno del Servizio per le dipendenze (Ser.D.) dell'Asl Roma 2, che opera all'interno del penitenziario. In questo modo si consentiva a numerosi detenuti di ottenerealternative alla detenzione tramite l'uso di false certificazioni. Il principale responsabile di questo traffico illecito sembra essere uno psicologo. Per questo filone dell', i carabinieri e la polizia penitenziaria hanno eseguito quattronei confronti di altrettanti indagati: due sono stati postoarresti domiciliari (tra cui lo psicologo), mentre gli altri hanno ricevuto la misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per un anno.