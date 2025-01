Sport.periodicodaily.com - Barcellona-Atalanta: le probabili formazioni

Gara valida per l’ottava ed ultima giornata di Champions League 2024/2025. I blaugrana sono matematicamente qualificati agli ottavi di finale, mentre i bergamaschi devono necessariamente vincere oppure sperare in una serie di risultati favorevoli per raggiungere lo stesso obiettivo.si giocherà mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Luis Companys.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI blaugrana sono attualmente secondi con 18 punti, ma hanno ancora la possibilità di strappare il primo posto al Liverpool, distante tre lunghezze. Per riuscirci servirà un contemporaneo successo degli spagnoli e una sconfitta degli inglesi. La squadra di Flick ha avuto fin quì un ottimo rendimento con sei vittorie ed una sconfitta, mentre in Liga è attualmente terza a sette punti di distanza dal Real capolista.