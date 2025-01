Cinemaserietv.it - A chi è dedicata Bella Stronza di Masini? La risposta definitiva dell’autore

, canzone scritta da Marco(musica) e Giancarlo Bigazzi (testi), per Il cielo della vergine, album del 1994 del cantautore fiorentino, non èad una donna o ragazza, in particolare, ma rispecchia le esperienze sesntimentali vissute dae da altri suoi amici di quel periodo.Così Bigazzi si esprimeva in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, all’uscita del disco.è una canzone struggente e romantica, bellissima. Che non contiene nulla di offensivo. Racconta di una lei che dà l’addio al suo ragazzo, e lui che la paragona per bellezza “al sole e alla luna”, cerca di trattenerla. Nasce dalla personale esperienza sentimentale di Marco e di tanti suoi amici.”Il noto paroliere rispondeva poi così alle polemiche sul linguaggio, ritenuto troppo volgare“Lo stile di Marco e mio è diretto, non utilizza metafore, offre uno spaccato del linguaggio comune dei giovani.