Agi.it - Milan-Parma 3-2, i rossoneri ribaltano la gara nel recupero

Leggi su Agi.it

AGI - Vittoria al fotofinish per ildi Sergio Conceicao, che batte per 3-2 ilrimontando nel folledi San Siro.aperta dal vantaggio parmense di Cancellieri, pari di Pulisic su rigore e rete di Delprato a dieci dal 90', con Reijnders prima e Chukwueze poi a siglare la nona vittoria in campionato di Maignan e compagni.presente con costanza nella metà campo del, che nella prima parte diva molto in ripartenza e meno in gestione palla. Senza clamorose chance sotto porta di stampo rossonero è però proprio la squadra di Pecchia a trovare lo 0-1, sulla transizione offensiva che Cancellieri chiude con il sinistro a giro dal limite dell'area che non lascia scampo a Maignan. La reazione delarriva presto, al 29', sul tocco di Fofana per il gol siglato da Morata, ma il tutto con una posizione di offside dello spagnolo poi segnalata dall'assistente.