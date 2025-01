Sport.quotidiano.net - Lazio-Fiorentina: scontro Champions all'Olimpico, formazioni e orari tv

Roma, 25 gennaio 2025 – Un'occasione unica per riaprire il discorsoLeague oppure per accentuare il proprio tentativo di fuga in virtù anche dei risultati principali. Manca ancora un'eternità alla fine della Serie A, siamo solo alla ventiduesima su trentotto, ma queste occasioni regalano punti preziosi e soprattutto possono incidere sul morale e il proseguo dell'annata. La sfida che domani alle 20:45 metterà di fronteall'è proprio questo: unodiretto per la, che può dare inerzia da una parte o dall'altra. I biancocelesti puntano a una nuova fuga sulle rivali, dopo aver evitato il sorpasso dalla Juventus nell'ultima giornata, e possono approfittare dei risultati di oggi per farlo; dall'altra i viola con un successo possono rimettere seriamente in discussione la posizione dei rivali, accorciando di molto la classifica a ridosso del quarto posto.