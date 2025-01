Lanazione.it - Carlo Conti, Toscana al potere a Sanremo: vestirà abiti di Stefano Ricci per le serate

Firenze, 25 gennaio 2025 – Due fiorentini sul palco dell’Ariston di, protagonisti di bravura e eleganza. Sono il conduttore e direttore artistico del 75° Festival della Canzone Italianae la maison di alta moda e lifestyle maschile. Quest'ultimacon le sue creazioni preziose, esempio di perfetta manifattura Made in Italy (e molto Made in Florence) per le cinque. La collaborazione tra“È un grande onore indossare al festival direalizzati su misura per me da, un brand così importante a livello mondiale - racconta- e per di più fiorentino come me. Spero di saper valorizzare la classe, la precisione e la modernità degli smoking che indosserò durante le cinque. Vestirevuol dire portare con me aun po’ di Firenze e della sua eleganza”.