Arredare in stile Liberty il salotto, idee e consigli

L’Art Nouveau, ocome lo chiamiamo qui, non è stato solo un movimento artistico, ma un atto di ribellione. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha demolito il rigore delle linee rette per celebrare la natura, il lusso e l’artigianato di qualità. Le sue curve sinuose e i dettagli ricercati continuano a conquistare chi non si accontenta dell’ovvio e vuole un arredamento che parli di unicità. Se vuoi portare questa visione nel soggiorno, loè l’ideale.Questo, nato durante la Belle Époque, ha attraversato i confini: dall’Europa all’America (dove è conosciuto come Tiffany Style), influenzando arti figurative, letteratura, filosofia e persino l’arredamento d’interni. Il suo nome italiano,, rende omaggio ai celebri magazzini londinesi di Arthur, che hanno trasformato la passione per l’Art Nouveau in una vetrina mondiale di oggetti e tessuti destinati a fare scuola.