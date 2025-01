Oasport.it - Sci alpinismo, Alba De Silvestro quarta nell’individuale di La Massara, Oberbacher è quinto tra gli uomini

Si è aperta la terza tappa della Coppa del Mondo di scisulle pendenze di La, e per l’Italia è una giornata di ottima fattura con tanti piazzamenti in top 10 per i colori azzurri.La migliore di giornata èDe, che ha chiuso inpiaza la prva individuale vinta dalla francese Axelle Gachet Mollaret, sin dalle prime battute la migliore di giornata. Un vero dominio per la transalpina, che rifila 1’27”1 alla connazionale Emily Harrop e 2’20”9 alla svedese Tove Andeon.Dechiude invece con un ritardo di 2’50”1, avanti all’altra azzurra Giulia Murata quinta. Bene anche Lisa Moreschini, che chiude settima alle spalle della francese Margot Ravinel, mentre Giulia Compagnoni ed Ilaria Veronese sono rispettivamente undicesima e dodicesima.Nella gara maschile, vinta dallo svizzero Remi Bonnet dominatore su Thibayult Anselmet ed Aurelien Gay, il migliore azzurro è Alex, che chiudeperdendo la battaglia per la medaglia di legno con il belga Maximilien Drion Du Chapois, che lo anticipa di due secondi.