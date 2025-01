.com - Promozione / La Fermignanese vola, due reti di Pierandrei riporta il Marina nei play off

Leggi su .com

La capolista non fa sconti ed in attesa delle gare della domenica si porta sul +9. Il Barbara Monserra perde a LunanoVALLESINA, 25 gennaio 2025 – Il Fossombrone allunga con un netto 3-0 all’Appignanese. Ilsoffre ma vince contro il Sassoferrato Genga, conche ritorna in testa alla classifica dei cannonieri, il Barbara Monserra cede a Lunano.– SASSOFERRATO GENGA 2-1– Cominelli, Burini, Droghini, Romanelli, Giovagnoli, Carloni, Gagliardi, Gregorini,, Sabbatini, Catalani A.. All. Profili – A disp. Terzanelli, Santarelli, Cucinelli, Maiorano, Daidone, Massaccesi, Ubertini, Ogiesoba, Catalani T.SASSOFERRATO GENGA – Bruni, Paoletti, Luzzi, Di Nuzzo, Pasinato, Tagnani, Perini, Isla, Ricci, Gubinelli, Bettini. All. Gobbi – A disp. Masci, Imperio, Loppi, Regni, Santinelli, Morettini, Federici, Tolu, MarzioniARBITRO – Cerolini di Macerata– 19? Luzzi, 39? e 83?Un risultato di parità sarebbe stato più giusto ma nel calcio vince chi fa gol.