Calciomercato.it - Napoli-Juventus, la protesta dei tifosi azzurri: “Così non c’è partita”

della curva A hanno esposto uno striscione prima dell’inizio dellacontro la Juve: ecco cosa c’era scrittoAl Diego Armando Maradona va in scena il big match tra. Stadio gremito al sesto sold-out stagionale. Pieno anche il settore ospite.La curva A del Maradona (LaPresse) CalciomercatoitDi tutta risposta, arriva ladei sostenitori partenopei che prima dell’inizio del match hanno esposto uno striscione in curva A: “Senza ultras non c’è. Basta divieti“. In effetti, la formazione partenopea è stata fortemente penalizzata sotto questo punto di vista. Basta pensare ai divieti imposti per la trasferta a Torino in occasione di, con un caso mediatico esploso a poche ore dalla sfida. O alle tre trasferte vietate ai residenti in Campania in occasione dei match contro Udinese, Genoa e Fiorentina.