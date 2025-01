Ilfoglio.it - Il latinista Ivano Dionigi: “Non facciamo più della lingua una questione ideologica”

Più latino a scuola per tutti. Per parlare meglio italiano e per chi vive incatenato al presente, smanioso di spostarsi nello spazio ma “provinciale del tempo”, secondo una riflessione di T.S. Eliot che ha fatto sua il professor, emerito die letteratura latina all’Università di Bologna di cui è stato rettore dal 2009 al 2015, presidentePontificia Accademia di Latinità dalla sua costituzione al 2023, direttore del Centro studi “La permanenza del classico”. Autore di numerosi libri, due sono quellisua vita, la Bibbia e il “De rerum natura” di Lucrezio, e due i suoi crucci maggiori: che lo studio del latino continui a scontare la prevenzione degli utilitaristi trinariciuti e contrastanti pregiudizi ideologici. Sarà contento dell’annuncio del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sul ritorno facoltativo del latino nelle scuole medie come materia opzionale dal secondo anno.