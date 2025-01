Bergamonews.it - Grand Hotel San Pellegrino, costituito gruppo di consulenti del territorio: ci sono anche Giorgio Berta e Enrico Felli

San. Operazione conclusa per il nuovo Grandi San. La firma infatti è arrivata il 10 gennaio e sarà la Ekn Development, società californiana guidata da Ebbie Nakhjavani, a recuperare e gestire la struttura situata nel cuore del paese della Valle Brembana. Vincitrice nello scorso agosto del bando, gestirà un’operazione di 64 milioni di euro e lo avrà in gestione per 99 anni, mentre la proprietà resterà del Comune.In virtù della portata dell’intervento, è stata costituita una società ad hoc, con sede in via Mazzini a Bergamo, che avrà a disposizione una serie di alte competenze oltre che uno staff didelrappresentato da, Paola Brambilla, Paolo Bonomi e Riccardo Maria Monti. Società che opererà in via definitiva però solo dopo l’ok del parere della Soprintendenza ai beni culturali.