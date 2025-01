Quotidiano.net - Spirit Airlines: “No a tatuaggi offensivi e vestiti volgari a bordo”. E chi sgarra le nuove regole non vola

Roma, 24 gennaio 2025 –, compagnia aerea low-cost statunitense, aggiorna le propriee impone ai passeggeri un look sobrio. Per viaggiare apotrà essere necessario nascondere alcunio presentarsi con un abbigliamento adeguato al loro prossimo volo. A riportare la notizia sono una serie di media locali, tra cui la Cnn. Dal 22 gennaio,ha cambiato il suo ‘contratto di trasporto viaggiatori’, dichiarando che i passeggeri "non saranno autorizzati a salire" o "potranno essere tenuti a lasciare un aeromobile" se si presentano "a piedi nudi oin modo inadeguato, o i cuio articoli, comprese le arti del corpo, sono lascivi, osceni oper natura". Si legge anche che "inadeguatamente vestito" può significare presentarsi con "trasparenti, non adeguatamente coperti, con seni, natiche o altre parti private esposte".