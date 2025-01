Romadailynews.it - Roma: gravitava intorno alla stazione Termini, rapinatore seriale fermato

Stesso modus operandi, stessa “sede operativa”, stesso orario, stessi abiti. Il ladroagganciava le sue vittime nei pressi della, a, e con destrezza strappava loro di mano la borsa o il cellulare per poi darsifuga.L’uomo, un venticinquenne di origini marocchine, era gia’ stato arrestato a novembre in via Amendola per una rapina nei confronti di un passante. In soli tre giorni, aveva messo a segno altri due furti con strappo e una tentata rapina. Sono stati gli agenti del commissariato Viminale a intercettare il malvivente a poche ore dall’ultimo episodio di cui si era reso responsabile: a incastrarlo le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza della Rete ferroviaria italiana che hanno registrato le varie fasi dei diversi eventi e hanno consentito ai poliziotti di individuare con precisione il volto e l’abbigliamento indossato dal presunto responsabile nei tre episodi.