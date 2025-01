Iodonna.it - Il Festival di Cannes l'aveva messo in una sezione collaterale. Eppure il film francese ambientato in un villaggio molto lontano da Parigi, abitato da personaggi bizzarrissimi, ha fatto molta strada. Divertendo tutti (anche gli spettatori italiani) con il suo mix di tragedia e farsa

Leggi su Iodonna.it

Un panettiererimpianto, una vedova fin troppo gentile, un giovane che torna neldove è cresciuto per il funerale, generando lo scompiglio. E poi un prete libidinoso, un poliziotto intrigante, con l’attività più diffusa tra i locali che è andar per funghi nei boschi che circondano il, boschi dove naturalmente succedono cose «che potrebbero stare in undi Hitchcock, main uno di Ingmar Bergman» spiega il regista di L’uomo nel bosco (titolo originale Miséricorde), Alain Guiraudie. Un “thriller erotico” girato nell’Ardeche, dove però il sesso è sempre fuori scena e dovecorpi indesiderabili finiscono per suscitare desiderio. Anora, il trailer delPalma d’oro aX Alain Guiraudie, un successo tardivoIl successo per Alain Guiraudie, che la criticafatica a incasellare («fantasmagorico, surrealista, un picaro del cinema» lo hanno definito), è arrivato tardi, nel 2013, con il quarto lungometraggio, Lo sconosciuto del lago, che avinse il premio Un certain regard eil Queer Palm, riconoscimento attribuito aia tematica LGBT.