Hospice nasce la Biblioteca per degenti familiari e utenza

Tempo di lettura: 2 minutiCentinaia di libri a disposizione deiin cura, ma anche per i, i caregiver, i volontari, l’interae per gli stessi operatori della struttura sanitaria.ladel Pain Control Centerdi Solofra, il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino, i cui servizi sono gestiti dalla Casa di Cura Sant’Anna e dall’azienda Evoter.La, allestita in un confortevole ambiente interno, è stata intitolata a Cicely Saunders, che in vita è stata un medico, un’infermiera e una filosofa inglese, la quale ha reso possibile la nascita e la diffusione in tutto il mondo degli, affermando l’importanza delle cure palliative nella medicina moderna.Il patrimonio libraio è suddiviso in varie categorie letterarie e si arricchisce costantemente con donazioni esterne.