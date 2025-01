Juventusnews24.com - Hancko Juventus, nuovi assalti. Giuntoli non si è ancora arreso e ci proverà fino all’ultimo: qual è la situazione

di RedazioneNews24al difensore slovacco.non si èe ci ridi nuovo:è laDavidnon è mai uscito dai radar del calciomercato, nonostante a più riprese il Feyenoord avesse confermato di non voler cedere il calciatore già in questa finestra di gennaio.Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, però, da Torino ci proverannoalla fine per lo slovacco. C'è tempoal 3 febbraio e verrà presentata una nuova offerta. Se non basterà si tornerà a bussare alla porta degli olandesi il prossimo giugno.