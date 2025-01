Sport.periodicodaily.com - Garnacho si allontana, il Napoli vira su Adeyemi

I partenopei sono alle prese con il difficile compito di sostituire Kvichka Kvaratskhelia, passato al Psg per 75 milioni. Visto l’impossibilità di arrivare all’esterno argentino del Manchester Utd, Alejandro, per l’elevata richiesta economica, la dirigenza azzurra ha messo gli occhi su Karim,23 anni, del Borussia Dortmund, restio però a privarsi adesso del giocatore.PER IL: LA SITUAZIONEIl ds dei partenopei, Giovanni Manna, sta lavorando sodo per cercare di mantenere vive entrambe le trattative, anche se quella relativa all’argentino si è oggettivamente arenata. Lo United, infatti, non si smuove dalla sua richiesta iniziale di 65 milioni, mentre ilnon è intenzionato a spingersi oltre i 50, specie in questa sessione di mercato.Diversamente, invece, con il tedesco del Borussia Dortmund si è arrivati ad un accordo sul valore del cartellino, circa 45 milioni, ma restano da convincere sia il club, restio a privarsi adesso di uno dei suoi migliori elementi in rosa, che il giocatore, già contattato telefonicamente da mister Conte, lusingato anche della corte del Chelsea.